J BALVIN, Primer Artista Latino seleccionado como embajador del New York Men's Fashion Week y del CFDA (Council of Fashion Designers of America), presentó su primera colección como diseñador. J Balvin y sus 'Vibras' en Colombiamoda

Se trató de una propuesta en colaboración con la marca GEF, donde se confeccionaron prendas para toda la familia (mujeres, hombres, jóvenes y niños) en la que se revelaron siluetas urbanas en tonos primarios y vibrantes, fashion prints y accesorios creados 100% por talento colombiano.

La pasarela se vistió no solo de colores, sino de la música del artista quien ambientó cada detalle presentado al ritmo de sus canciones, que además, pusieron no solo a disfrutar del evento sino a bailar a todos los asistentes.

Una propuesta llena de color, con unas gráficas muy potentes que se inspiran en su estética, la cual define como urbana. Prendas sueltas, mucha expresión con los textos y estampados 3D, metalizados y afelpados, jaspeados y transparencias.

Naranja, verde, rojo, amarillo, azul, gris y negro son los colores que priman en cada prenda, las cuales van desde camisetas, chaquetas largas, joggers, shorts. Además de accesorios como canguros, medias, gorras, correas y hasta pañoletas, con inspiración deportiva. Tal y como su esencia, accesible, vibrante y diferenciada.

Dinosaurios y las palmeras se robaron las miradas en la mayoría de la colección, que para el cantante son puras vibras. “El dinosaurio es un animal que me ha gustado desde muy pequeño. Me transmite como esa vibra de la infancia, y también de soñador: ¿cuántos no hemos soñado con conocer uno? Me lleva al origen porque ahí es como donde empezó toda la vibra, por decirlo así”.

Confesó que comenzó en el mundo de la moda por su mamá, ella fue la responsable de inculcarle el gusto a probar con nuevas tendencias, accesorios, y colores, “A mi mamá siempre le encantó la moda, siempre llegaba con tenis, gorras, overoles. Siempre me decía: ¡Oye! ponte esto, ¿qué te parece esto?. Entonces siempre tuvo que ver el crecimiento de mi estética en mi hogar”.

Sin embargo, confesó que sigue siendo un estudiante, aprendiendo constantemente sobre las nuevas tendencias del mundo porque "todos los días se aprende algo nuevo", siendo muy fiel a si mismo y eso es lo que quiere reflejar a la hora de vestirse, “Yo no me siento una persona que representa la moda, me siento cómodo con lo que soy y lo que me pongo habla de mi personalidad, no quiere decir que sea correcto, es muy subjetivo como la música. Pero siempre he tenido ese amor por la estética desde muy pequeño".

El trabajo fue toda una lluvia de ideas, que lo llevó a optar por un concepto que tiene todo lo que está manejando este año frente a lo que es Vibras, el nombre de su nuevo álbum.

Él mismo afirma que no es un diseñador, mas sabe que su papel es relevante en cómo se percibe la estética latina a nivel mundial. De ahí que, en consonancia con las tendencias mundiales de sportswear de lujo y el athleisure, haya producido una colección sofisticada, versátil y en clave masiva, cuyas piezas son atractivas en el ámbito digital. “Yo quería cambiar la concepción de los latinos en el mundo. De cómo nos ven. A los latinos nos veían como algo ‘mañe’, pero he decidido cambiar ese discurso”, afirmó el cantante, quien ve a la moda como parte de su esencia, como parte de un discurso universal que él mismo ha revestido de su esencia. Una llena de color, de riesgo, pero sobre todo, de personalidad. Esto lo transmitió a una de las marcas masivas más representativas de Colombia.

“El concepto tiene que estar envuelto en todo, desde mi música, cómo luzco y cómo va a lucir la gente cuando tenga la colección”afirmó. J Balvin es un artista de su tiempo. Alguien que ha sabido interpretar su ritmo. Y en una colección donde predominan básicos elevados a la espectacularidad, perfectos para un ámbito 2.0, ha mostrado que en cuestiones estéticas, el reguetón dejó de ser una copia pálida de la estética gangsta del rap norteamericano para convertirse en un lenguaje de masas lleno de sofisticación.

EL DATO

La colección va a tener una bolsa reutilizable y de ahí saldrán recursos para un proyecto en la ciudad de Medellín, llamado Unión Latina, una corporación que trabaja con más de 1.500 niños y jóvenes para hacer una transformación social a través del arte, la música y la danza.