¡Trágico! La última foto de Demi Lovato antes de ser hospitalizada por sobredosis de heroína

Fue el pasado 13 de junio cuando la cantante Demi Lovato fue vista en Escocia, durante un concierto de su 'Tell Me You Love Me World Tour', ésta sería una de sus últimas apariciones en público antes de ser llevada de emergencias al hospital por una sobredosis de heroína que pone en riesgo su vida, creando una gran alarma en el mundo el entretenimiento. Después de este cncierto, fue forzada a cancelar el resto de la gira.

Also I miss this beautiful lady @ddlovato thank you for making my birthday the best and also my trip to Scotland. Ps @danivitale this is the best video I have of you!! You make me wanna dance to my socks fall off 😘💕🔥 pic.twitter.com/Pt3O8fKiOY

