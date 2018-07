Esta bloguera kuwaití conmociona las redes por comentario racial y proesclavista

La maquilladora e influencer oriunda de Kuwait, Sondos Alqattan, ha desatado la crítica de miles de seguidores, dentro y fuera de su país.

Esto, luego de que la fémina posteara un comentario calificado de xenófobo y proesclavista contra las mujeres filipinas.

Específicamente, la influencer se refirió a las recientes leyes anunciadas por su país, las cuales le permiten a las empleadas domésticas de Filipinas, tomarse un día de descanso a la semana, sin la obligatoriedad de entregar su pasaporte, como solían hacerlo.

En el video que Sondos publicó diás atrás se refirió a las nuevas leyes como "patéticas".

La estrella asiática de las redes que cuenta con 2,3 millones de seguidores en Instagram, rápidamente eliminó la publicación en la que además reflexionó duramente:

La bloguera especializada en temas de belleza concluyó diciendo que "ya no quiero una criada filipina".

Alqattan no ha dejado de ser blanco del rechazo y los cuestionamientos que la acusan de ser racista y de esta a favor de la esclavitud moderna.

Al punto de que sus propios seguidores han iniciado campañas desde las redes para que las marcas que anuncian con ella,retiren su patrocinio.

#sondosalqattan You’re a perfect example of a beautiful face with an ugly heart. I wonder if @ShiseidoUSA @MaxFactor_SA @BHCosmeticMrkt @Bellacontacts @phyto_usa are consciously wanted to be associated with someone who obviously supports #ModernDaySlavery like #سندس_القطان 🙄🤔 pic.twitter.com/voa0fk0Vss

— 💫 كلاريس (@rhise_ck) July 21, 2018