Eclipse histórico y luna roja: La luna se esconderá por casi 4 horas este viernes

A pesar de que es muchísimo mayor que la Luna, el Sol está mucho más lejos de nosotros que esta. Casualmente, y simplemente debido al hecho de que los objetos lejanos se ven más pequeños, el tamaño aparente de ambos astros en nuestro cielo es prácticamente el mismo. De ahí la espectacularidad de los eclipses de sol y lunar. En ningún otro planeta del Sistema Solar se puede disfrutar de semejante maravilla. . . . . . #ciencia#planet#planeta#luna#satelite#astronomia#astrophysics#astronomy#universe#universo#galaxia#galaxy#telescope#telescopio#sistemasolar#astronomo#enigma#astro#astrofisica#cosmos#espacio#nasa#nebulosa#asteroide#fisicacuantica#science#estrella#eclipse#cuerpoceleste#cometas

A post shared by Universo Inifinito (@universomultiple) on May 4, 2018 at 10:11am PDT