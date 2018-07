¡Escándalo! Príncipe Carlos enviaba regalos costosos a Obispo que abusaba de sus monagillos

Un nuevo escándalo se acerca a la familia real con nuevas informaciones sobre el Príncipe Carlos vinculado a la investigación sobre abuso infantil que enfrenta su amigo obispo, Peter Ball. A sus 86 años, ha sido revelado su pasado pedófilo y ahora debe rendir cuentas, el tema es que se han revelado, costosos obsequios que el Príncipe Carlos le habría hecho al obispo, por lo que la próxima semana una declaración escrita por el propio Príncipe Carlos será leída en la consulta frente a los tribunales que llevan el caso.

To anyone who denies existence of a #VIPPaedoRing, Prince Charles stayed friends with, sheltered & financially supported 'Paedo-Priest' Peter Ball. Bishop Carey also covered-up for him; VIPs next week will, as ever, claim VIP immunity! https://t.co/uD3dG7oqwP @MailOnline #COVERUP pic.twitter.com/tMgrqPzuWq

— VIP Paedo Ring (@VIPPaedoRing) July 20, 2018