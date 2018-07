Tuiteros celebran que le "agarraron" la cola Paulina Vega en pleno baile

Es cierto, luce espectacular. Y en la inauguración de los Juegos Centroamericanos lució más que espectacular.

Pero… PERO: es una mujer, no un pedazo de carne. Al bailar cumbia con Andrés Cabas, alguien le agarró el derriere al levantarla.

Lo peor es que algunos lo celebran en Twitter como la gran hazaña y no, señores: solo hace parte de la coreografía. ¿Es necesario sexualizarla para todo?

https://twitter.com/PajaroAF/status/1020139613959188480

Por otro lado, a la ex reina le critican su baile con el cantante, porque no tiene talento para ello, según su criterio.

Sorry pero Paulina Vega no pega en eso mínimo le hubieran puesto una pollera 🤷🏼‍♀️

Todavía no entiendo cuál es el papel de Paulina Vega en la inauguración… Me ayudan por favor.

No he podido entender el papel de Paulina Vega en la inauguración de los Juegos, no baila bien, no es artista, su expresión corporal es pésima para ese formato.

La plata que debió costar llevarla, en fin, no saben en qué gastarse los recursos públicos!#Barranquilla2018

— Martica Alzate (@Marticalzate) July 20, 2018