La nueva Era que traerá consigo la presencia de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de AMLO

Beatriz Gutiérrez Müller va a cambiar muchas cosas cuando su esposo Andrés Manuel López Obrador. Antes las esposas de los presidentes se hacían cargo del DIF, quitando de sus puestos a personas capacitadas para llevar tan importante Institución.

En esta nueva Era, DIF se subordinará estructuralmente a la Secretaria de Salud por lo que dejará de ser presidenta honoraria la esposa del presidente.

No estará a cargo del DIF

Fernanda Caso, exrepresentante ante el INE de Margarita Zavala expresó lo sifuiente: “Más allá de quién presidirá el DIF, trasladarlo al sector salud no hace ningún sentido. El DIF organiza voluntarios en desastres naturales, vela por niños migrantes no acompañados, participa en trámites de adopción, vincula OSC nacionales e internacionales…”

Las declaraciones de Beatriz

“Efectivamente: no seré primera dama de México. Ya antes he dado mis razones. Por lo tanto, tampoco la presidenta honoraria del DIF ni de ninguna otra institución pública federal, estatal o municipal.

“Estaré para servir a México en todo lo que pueda. En su momento, les platicaré de algunas contribuciones específicas que me gustaría llevar a cabo. De lo que sí estoy segura es que seguiré siendo profesora universitaria, investigadora y escritora. Y lo más importante: mamá de Jesús Ernesto y esposa de #Yasabesquien”. (SinEmbargo, 15 de julio de 2018)

Así fue el apoyo que recibió de su esposo

“En lo que me apoya ahora, igual, ninguna función oficial, no tendrá ningún cargo honorífico. Ya no habrá esa figura, lo digo de manera respetuosa, sin ofender a nadie, ya no habrá la figura de primera dama y Beatriz no va a desempeñar ningún cargo”. (Capital México, 16 de julio de 2018)

