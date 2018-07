Iva Olivari, la primera mujer que hace historia en el Mundial

Iva Olivari es la manager del seleccionado y logró, por pedido de los propios futbolistas, estar a su lado en los estadios, haciendo historia al igual que su selección, Croacia, que está a un paso de llegar por primera vez a la final de la Copa del Mundo.

"Tía Iva", es el apodo que los jugadores le pusieron a esta mujer de 49 años que acompaña al seleccionado desde hace varios años. Sin embargo, al inicio de su vida no estuvo el fútbol como su prioridad sino el tenis, pero una lesión rompió con su prometedora carrera; había sido campeona Sub-14 con la ex Yugoslavia y se había dado el lujo de vencer, nada menos, que a Steffi Graf (ganadora de 22 Grand Slam).

Después de que Croacia proclamase su independencia en 1991 y se produjera la desintegración de Yugoslavia, la federación croata se convirtió en el órgano rector del fútbol. Ella desembarcó allí en 1992, justo cuando FIFA la admitió como participante. Fue Davor Suker, actual presidente de la Federación y héroe de su selección en el Mundial 1998, quien le dio el puesto de mánager.

"Yo fui discriminada. Claro que he oído todo tipo de comentarios del estilo 'ella no debería estar allí' o 'sería mejor si su puesto fuese de un hombre, ella no sabe de fútbol'. Pero esos comentarios no me importan, me dan igual", dice Iva Olivari en una entrevista para un medio internacional.