Los ‘chairos’ que fueron descalificados por votar por AMLO son gente de 26 a 26, con alta escolaridad e ingresos elevados

¿Quiénes votaron por AMLO?

30 millones 113 mil 483 mexicanos fueron quiénes votaron por AMLO, y pusieron al poder al nuevo partido de MORENA. Éstos tuvieron que enfrentarse a los ataques de redes sociales en donde demeritaban y clasificaban a este gran grupo con denominaciones clasistas. Desde insultos como: Charios, Pejezombies, nacos, pobres, y muchos otros.

No se trata de defender que Andrés Manuel haya ganado, solamente respetar el voto de las otras personas sin necesidad de clasificarlas con adjetivos que se basan en la falta de educación. Si votaste por Anaya no eres un niño fresa, si votaste por Mead no eres un pendejo, y si votaste por López Obrador no eres un chairo pobre.

Para acabar con el mito de los ‘ chairos ’

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Salida de Parametría quienes más se inclinaron por las propuestas de AMlo fueron las personas entre un rango de 26 y 35 años. Éstos destacaban por tener una mayor escolaridad e ingresos fuertes.

Esto no quiere decir que son mejores personas las que votaron por el tabasqueño, solamente se trata de definir y desmentir lo que empezó a circular en redes sociales.

Por ejemplo, el 65 por ciento de los votantes con universidad o un grado mayor de estudios le dio su voto a Andrés Manuel. Mientras que en ese mismo grupo de personas, sólo el 7 por ciento le dio su voto a Meade y el 20 por ciento se le dio a Anaya, contó Francisco Abundis, director de Parametría.

En promedio, el 64% de las personas que votaron por él tienen un salario que oscila entre los 15 mil 171 y 20 mil pesos, en este mismo grupo de personas Anaya tuvo el 23% y Meade el 8%.

¿Votaron por él más hombres o mujeres?

Andrés Manuel López Obrador: 65% hombres y 49% mujeres.

Ricardo Anaya Cortés: 21% hombres y 23% mujeres.

José Antonio Meade Kuribreña: 12% hombres y 19% mujeres.

