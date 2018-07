Paola Rojas habla por primera vez de los ataques en su contra luego del video íntimo de su esposo

Paola Rojas compartió una entrevista con la revista 'Quien', en la que no solo habló de su etapa como mamá, también abrió su corazón ante los problemas en los que se vio envuelta después del escándalo de su esposo, el jugador de fútbol Luis Roberto Alves.

En su momento, Paola fue atacada en redes sociales, usuarios se escudaron en el anonimato para hablar todo tipo de cosas sobre ella, para señalarla, para acusarla, sin razón alguna, por las acciones de su marido.

“Como figura pública estás expuesta a que en redes sociales te señalen, pero lo que siempre había recibido eran mensajes muy cariñosos. Todo mi embarazo estuve al aire en radio y tele: gente que no conozco me mandó bendiciones y cariños para mí y mis hijos. Me topo recientemente con algo distinto, muy contrastante, muy fuerte. Muy violento y doloroso, difícil de acomodar, de procesar. Soy periodista y converso con víctimas de violencia todo el tiempo, con activistas y organizaciones que buscan combatir esa miseria moral. Pero es diferente ser el blanco de los ataques".