El sacrificio que hizo el entrenador de los niños atrapados en la cueva en Tailandia para mantenerlos con vida

Hoje eu vou falar sobre missão e propósito. Hoje eu vou falar sobre o Saman Gunan, esse herói disfarçado de mergulhador que se sacrificou por um grupo de meninos presos em uma caverna na Tailândia e que ele nem ao menos conhecia. Saman, de 38 anos, era suboficial reformado da Marinha tailandesa, mas retornou à Marinha VOLUNTARIAMENTE e especificamente para ajudar na operação de salvamento. Ele ajudava no fornecimento de cilindros de oxigênio tanto para os garotos como para os socorristas, que se alternavam ao longo de um tortuoso trajeto de 1,7 Km entre a caverna que aprisionava o time de futebol e a base de reabastecimento mais próxima. Ele perdeu a consciência quando fazia a jornada de cinco horas de volta à base, depois de levar tanques de oxigênio para o grupo e, infelizmente, não resistiu. Saman tinha um único PROPÓSITO quando se voluntariou para a MISSÃO de salvamento. Seu propósito era ajudar e auxiliar no resgate para tirar aqueles meninos da caverna com vida, mesmo que isso custasse a sua própria vida. Ele sabia dos riscos que estava correndo, mas mesmo assim, preferiu arriscar. Independente de todos os riscos que ele poderia correr naquela situação, a compaixão, empatia, solidariedade e o amor ao próximo falaram mais alto. Em um mundo onde as pessoas só estão preocupadas com si próprias e olham apenas para o próprio umbigo, vimos países se comovendo para ajudar no resgate de 13 pessoas. Mesmo sendo um momento difícil e de muita dor para a família e os amigos de Saman, fico feliz que ainda existam pessoas boas, que se preocupam umas com as outras. Dá um alívio saber que não estamos sozinhos no mundo e que, o que fizemos até esse momento em busca de um mundo melhor não foi em vão. Por mais pessoas assim no 🌎. Vamos plantar a sementinha do amor, humildade, compaixão, empatia, fraternidade, prosperidade, solidariedade e gratidão todos os dias. Vamos florescer esses sentimentos juntos, pois ninguém chega a lugar algum sozinho. Todo nós temos um propósito e uma missão. Não podemos nos distanciar da nossa essência. Devemos buscar sempre o melhor em cada de um nós. (Continua nos comentários 👇🏽👇🏽)

