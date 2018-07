¡Sigue la tragedia! Murió rescatista que buscaba a los 12 niños atrapados en cueva de Tailandia

La tragedia continúa en la localidad de Tham Luang, desde el pasado 23 de junio que un equipo de fútbol con doce niños más su entrenador, no fueron vistos después de salir de su entrenamiento, una larga búsqueda los hallaría el pasado 04 de julio, afortunadamente con vida, pero en una zona de muy difícil acceso, justo en la intimidad de una cueva, donde al menos 06 horas toma llegar al punto donde ellos fueron localizados.

Una nueva tragedia se sumó en medio de este terrible episodio, Saman Gunan, un ex marinero que se sumó al equipo de rescate, quedó inconsciente hasta morir ahogado cuando intentaba llevar oxigeno y otras insumos a los niños atrapados, inmediatamente su cuerpo pudo ser rescatado y sacado de la cueva. Un servicio funeral con todos los honores ya se realizó la mañana de este viernes 06 de julio.

A Thai Buddhist monk leads an honor guard carrying the coffin of Saman Kunan, 38, a former member of Thailand’s elite Navy SEALs, who died while working to help save 12 boys and their soccer coach trapped inside a flooded cave, at Chiang Rai airport, July 6, 2018. pic.twitter.com/iACZDLq5TI

— BenarNews (@BenarNews) July 6, 2018