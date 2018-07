¿Porqué no han podido rescatar a los 12 niños atrapados en una cueva de Tailandia?

El pasado 23 de junio, después de una acostumbrada práctica del equipo, los doce integrantes más su entrenador, salieron del campo para hacer un recorrido, hasta llegar a una cueva de la localidad de Tham Luang en Tailandia, donde nunca más pudieron salir. Las alertas de rastreo se activaron y no fue hasta el 04 de julio que pudieron hallarlos a todos con vida pero lastimosamente en un punto de muy difícil acceso.

"What do the 13 of you want to say to your fans?" the doctor in the video asked. "Everybody in this world has been following your news." https://t.co/qUgwYrqAi7 — The New York Times (@nytimes) July 4, 2018

A casi dos semanas del primer reporte, ya es oficial, la razón por la que aún no han podido rescatarlos es porque la cueva donde quedaron atrapados es de muy difícil acceso, solamente para llegar a ellos desde la entrada, hay que pasar unos 4 kilómetros, lo que demora al menos seis horas llegar, además de esto, esa distancia es demasiado irregular, y el gran miedo radica en que algunas zonas se inundan, al llenarse de agua, la vida de todo el equipo peligra pues podría pasar sus niveles e oxigeno y podrían morir ahogados.

A medical assessment of the 12 boys and their coach stuck in a cave in Northern Thailand has concluded that it is too dangerous to try to move the group out Thursday, according to a member of the Thai Navy SEALs https://t.co/Zdj3sX5VVS pic.twitter.com/dmb1rrdwqs — CNN (@CNN) July 5, 2018

Las autoridades tailandesas ya han puesto en marcha un plan de bombeo para sacar el agua que ya se ha acumulado en el camino hacía los niños y el entrenador, pero el gran temor que se suma es que esta zona está en temporada alta de lluvias y todos los esfuerzos y trabajos son contra reloj. La cadena CNN preparó una grandiosa infografía 3D para entender lo complicado del rescate.

Experts and dive teams working to evacuate 12 boys and their soccer coach from a cave in Thailand have to deal with many elements, including darkness, cold, rushing water and time. CNN's Tom Foreman explains what they're up against. https://t.co/X1V3OoafTQ pic.twitter.com/Cx56h9HsSN — The Lead CNN (@TheLeadCNN) July 4, 2018