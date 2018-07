Muñeca puertorriqueña para empoderar a las niñas

Las muñecas Backpets buscan empoderar a las niñas puertorriqueñas y no fomentar los “cuentos de hadas”, indicó la creadora Johanna López.

López define su proyecto como una herramienta que tienen los padres y madres de educar mientras se juega con propósito. “Queremos maximizar la imaginación de nuestras niñas y que se fomente el respeto hacia diferentes culturas. Que se siembre esa semilla de querer conocer el mundo, comenzando desde nuestro País”, afirmó la joven empresaria.

Agregó que “no creo en fomentar los cuentos de hadas, creo en que debemos formar niñas empoderadas desde sus primeros años de desarrollo para que creen un espíritu aventurero, libre de miedos y con gran recepción a las oportunidades”.

Australia, China, Estados Unidos, Sudáfrica, Brasil y Puerto Rico son los países representados en esta primera colección de Backpets. Cada muñeca incluye un pasaporte para colorear, una mochila y un animal autóctono de su país de origen.

“Estamos en una nueva era, donde los estereotipos y las xenofobias no tienen cabida, donde la belleza no se mide por los físico si no en las cualidades de cada individuo. Está en nuestras manos desarrollar niñas con ilimitados sueños y metas, ávidas de conocer nuevos destinos y con una curiosidad que le despierte grandes proyectos”, comentó López.

La fundadora creó “con mucha ilusión” a Marisol, la muñeca que representa a Puerto Rico.

Con su coquí Paco en la mochila, Marisol es una niña boricua que gusta de cantar y pasear por las calles del Viejo San Juan.

Las muñecas están disponibles en las tiendas Wal-Mart y a través de www.amazon.com, www.basspro.com y www.cabelas.com.

Para conocer más sobre ellas puede visitar www.mybackpets.com o sus páginas en facebook e intagram: mybackpets.