¡Atroz! Niño de 10 años que se confesó gay a su familia, fue golpeado, torturado y abusado hasta morir

El atroz caso de un niño al sur de California, en Estados Unidos, podría ser el peor caso de tortura registrado en los últimos años. Se trata de Anthony Avalos, un niño de 10 años de edad que falleció después de vivir un calvario desde muy pequeño. En 2013 se registró el primer caso de abuso, del cual al menos 16 expedientes comprobaban que el niño era abusado en su hogar primeramente por sus abuelos. Sin embargo, tras recibir ayuda profesional y cumplir con los requisitos, el niño fue asignado de nuevo a su hogar de origen. Pero esto simplemente sería el inicio del final. Los abusos continuaron.

Lt. Alfred of the Los Angeles County Sheriff’s Department Homicide Bureau announced the arrest of 28 yr old Heather Maxine Barron in connection with the murder of her son, 10 year old Anthony Avalos.

