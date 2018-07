Anthony Bourdain le deja herencia de un millón de dolares a su hija de 11 años

No cabe duda que la muerte de Anthony Bourdain dejó un vacío irreemplazable en el gremio gastronómico, su estilo y aporte al registro culinario fue sin duda transgresor e innovador, poco a poco ganándose el corazón de los seguidores de su trabajo. Su repentina muerte sigue representando impacto y dolor en el mundo del entretenimiento donde también estuvo ligado estrechamente, el pasado 08 de junio, Anthony Bourdain, con tan solo 61 años decidió colgarse de una soga en una lujosa habitación cuando estaba apunto de grabar su show para la cadena CNN.

Anthony Bourdain worth only $1.21M at the time of his death https://t.co/9f4zoSIsHn pic.twitter.com/cKQ8zDmhSn

— Page Six (@PageSix) July 5, 2018