Las críticas al hijo de Andrés Manuel López Obrador que reflejan lo peor de los mexicanos

Los mexicanos que no votaron por AMLO fue por un miedo a lo que éste puede convertir a México. Al final, es la primera vez que hay una izquierda en el país y es comprensible que existan tantas dudas. Y aunque la ideología propuesta por Andrés Manuel poco tiene que ver con Venezuela y Cuba, la gente está temerosa por este aspecto en esta nueva etapa.

Lamentablemente, estos miedos e inseguridades sacó a relucir la peor fase de los mexicanos. Con muchos "chistes" demeritando a quienes creían en Morena, hablando de ellos como personas sin educación, sin trabajo, o sin querer esforzarse. Fue un consuelo creer que todos ellos votaron por ser flojos o por personas sin recursos.

Pero, al menos, López Obrador sabía a qué se atenía al estar enfrente de las cámaras. Sin embargo, en el momento en donde las personas comenzaron a meterse con su hijo, un niño de 11 años, las cosas cambiaron. Siempre se condenó a estas personas clasistas, pero ahora es inhumano meterse con un pequeño

Primero criticar a un infante que no decidió estar enfrente de las cámaras, está mal. Jesús Ernesto es el menor de los cuatro hijos del mandatario. Pero la gente lo ha atacado por su físico, desde su tez morena, hasta por unos rayitos rubios que el pequeño trae. Lo han llamado “naco”,“esclavo”, que les da asco, entre otros insultos peores.

A mí en la primaria me pusieron chingos de apodos y me hacían llorar solo por mi peinado, era solo un grupo de niños de 9 años. No me imagino como se siente el hijo de AMLO con la mitad del país ADULTO insultándole y denigrándole de esa forma.

— Poli (@MariianaR99) 5 de julio de 2018