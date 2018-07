La canción que Beatriz Gutiérrez Müller le compuso a AMLO después de su triunfo

Esta canción está dedicada a todos los luchadores por la democracia de México. Muy desde el corazón, a quienes murieron antes que nosotros y no tuvieron la dicha de ver este sueño realizado. Va por ellos. Va esta canción en memoria del gran demócrata mexicano Francisco I. Madero, asesinado en 1913; de «Maquío» y Salvador Nava, entre otros._____This song is dedicated to all the fighters for the democracy of Mexico. From my heart, those who died before us and did not have the happiness of seeing this dream come true. Especially, to the great Mexican democrat Francisco I. Madero, murdered in 1913.

Posted by Beatriz Gutiérrez Müller on Sunday, July 1, 2018