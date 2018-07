Madrastra corta y alisa pelo de la hijastra sin la autorización de la madre

Fernanda Taysa, madre de Bella, de 8 años, cuenta que la niña fue dejada en la casa de su padre un viernes y que el domingo que llamó se dio cuenta que la pareja de su esposo cortó y alisó los cabellos de la niña.

En el texto, publicado en Facebook, la madre criticó el acto, afirmando que no era la voluntad de la hija: "Es derecho de ella sentirse bien con la identidad de ella, sus raíces, su historia eso no puede ser violado por vanidad, a menos que ella mismas quiera y tengo la convicción de que ella no quiso".

La publicación generó una repercusión enorme y ya cuenta con más de 300 mil comentarios y ha sido compartida alrededor de 100 mil veces. En los comentarios, los internautas apoyan a la madre y el derecho de la niña a mantener su cabello natural:

"Mi Dios, su hija es hermosa, simplemente maravillosa, fue un crimen lo que hicieron con ella", "Fue una actitud pésima por parte de la madrastra por su prejuicio / actitud y el padre por dar apoyo a la decisión aunque sólo haya visto después de cortado ", decían algunos de los comentarios.

