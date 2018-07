A Jay Fonseca se le escapó en público su lado machista, pero se justifica

En la antigua Grecia hablar de histeria era apuntar a la mujer. Esto, pues la enfermedad, también llamada “útero ardiente’’, se asociaba exclusivamente al deseo sexual reprimido de las mujeres. No obstante, en el siglo XXI, el lenguaje machista lo hace parte del menosprecio del género femenino.

Y como ejemplo de ello, un tuit publicado este fin de semana por el analista político puertorriqueño, Jay Fonseca, quien en medio de una guerra tuitera sacó de su bolsillo un comentario machista para -pretender- salir airoso de la batalla.

“No puedo ser histérico, no tengo útero’’, respondió Fonseca a un usuario, que previamente le había llamado "histérico’’.

No pasó mucho tiempo para que el también abogado borrara la publicación, y que una ola de comentarios negativos se colaran entre sus otros tuits, entre ellos cibernautas llamándole ‘’machista’’.

No digas que se presta para “mala interpretación” y admite que te quedó de más. Att. Una Histérica con Utero. — Andrea Lopez (@aerdnan) July 2, 2018

Jay Foseca aunque lo borraste te voy a decir algo macharranes para que aprendas. Donde tú crees que te albergaste durante los nueve meses de gestación? Idiota en el UTERO de tu querida mamá. Piensa antes de hablar. Y en cuanto a la histeria, tú eres un histérico todo el tiempo. — SOY (@ixaariv10) July 2, 2018

Tanto que "defiendes" la igualdad y resbalaste full. Sabes que? La histeria uterina no te hubiera permitido un rant testosterónico. Es que los testiculos creen pesar mas pero no aguantan no un catarro. — Mou (@oncesietenueve) July 2, 2018

El abogado dijo que borró su tuit para que no se prestara a malinterpretación y juró que no es machista. Lo que no hubo fue una disculpa.

Hasta la excandidata senatorial y activista por los derechos de las mujeres, Ada Álvarez cuestionó cómo una persona con tanta influencia en la sociedad fomenta el machismo.

Fuerte ver que alguien que tiene 1 millón de seguidores en este país haga comentario de que no es histérico porque no tiene útero, mientras la violencia y estos comentarios se vean normal, no avanzamos. — Ada Alvarez (@adaalvarezconde) July 2, 2018

“La palabra histeria se usaba peyorativamente en la historia por los machos contra las mujeres. Precisamente ese es mi punto que no se use. Mucha gente no lo sabía’’, dijo, en contradicción a lo antes publicado.

Lo que parece ser una simple expresión del analista, es el lenguaje machista que se burla, cosifica y hace menos a la mujer cotidianamente. El “no puede ser histérico, no tengo útero’’ no parece nada diferente a ‘’los niños no lloran’’, “tenía que ser mujer’’ o “parece que está en sus días’’.

¿Por qué esto tiene que ser aceptable? Esa es la pregunta del día.