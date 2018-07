"Estoy consternada": Psicóloga de Nicolás López rompe el silencio

Esta vez no fueron sus películas premiadas a nivel nacional las que llevaron al conocido director Nicolás López a las portadas de los diarios y revistas, sino terribles testimonios que lo ponían al centro de la denuncia por acoso laboral y abuso sexual de parte de destacadas actrices.

De la misma forma en que esto lo llevó a la portada de la Revista Sábado, la ansiedad llevó al director a la consulta de la psicóloga Lita Donoso, desde muy pequeño hasta el año 2004.

La profesional lo ayudó con terapia alternativa, lo que el mismo López aseguró le ayudó.

“En relación a las denuncias de abuso que involucran a Nicolás López deseo compartir mi postura al respecto”, comienza diciendo a través de su cuenta de Instagram la profesional de la salud, advirtiendo de manera inmediata que “en primer lugar debo aclarar que mi juramento profesional no me permite hablar de pacientes o expacientes. Solo me referiré a los hechos conocidos y públicos”.

“Nicolas López fue mi paciente hasta el año 2004, cuando era un joven de 21 años. Luego él prefirió otro tipo de terapias y no la que yo comenzaba a desarrollar en esa época. Como todos , estoy consternada con el nivel y gravedad de las acusaciones. Toda mi vida he trabajado con mujeres y en este caso, las apoyo irrestrictamente”, sentenció Donoso.

La psicóloga además cuenta que comenzó a trabajar con López cuando él tenía siete años. Ahí ella vio en “él a un brillante y luminoso niño de grandes talentos”. Muy por el contrario, se lamenta de la situación actual ya que Nicolás es “muy distinto al hombre de 35 años que ha causado tanto daño a tantas mujeres. Pienso que los talentos deben ser usados para el propio bien y el de todos”.

Además apeló a la capacidad de sanción de las víctimas y de redención del director. “Yo soy de las personas que cree en la Ley de Causa y Efecto, pero también creo en la capacidad de redención del ser humano. Espero de todo corazón que Nicolás pueda reparar y que las víctimas puedan sanar” se refirió.

