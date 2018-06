Funcionario de Portugal protagoniza brutal golpiza a colombiana: “Eres una negra”

Desde hace 18 años vive en Portugal, incluso tiene la nacionalidad de ese país europeo. Sin embargo, eso no salvó a la joven colombiana Nicol Valentina Jiménez Quinayas, oriunda de Cali, de ser víctima de una brutal golpiza por parte de un funcionario del transporte público de la ciudad de Oporto.

Alegando que Nicol, de 21 años, se había colado el sujeto se abalanzó sobre ella y la golpeó gritándole: “Tú no eres de aquí, eres una negra colombiana… negra, tú aquí no entras, no vas delante de nadie”. Así se evidencia en el video propagado en redes sociales y por el testimonio de sus amigas, que la acompañan tras celebrar las fiestas de San Juan.

La madre de la víctima de racismo y xenofobia, Ángela Patricia Quinayas, relató al diario El País de Cali: “Cuando ella llegó, sus amigas estaban en la parte delantera de la fila y ella las acompañó. Sin embargo, muchas personas se disgustaron y le dijeron que se saliera. Ella pidió perdón y se iba a pasar a la parte trasera de la fila, pero la señora que estaba detrás la dejó quedarse en su lugar por ser el día de San Juan”.

A patadas

Pero el vigilante del sistema no tuvo la misma actitud, pues esperó que se abrieran las puertas del autobús para jalarla por un brazo y sacarla. Nicol se resistió y fue entonces cuando el hombre la lanzó al suelo: “Allí le propinó dos puños y una patada en la cara”, aseguró Ángela a medios colombianos.

Pero no es la primera vez que Nicol es atacada por su color de piel. “Hace dos años nosotros habíamos conseguido mudarnos a un edificio y a solo dos días de haber llegado ahí un joven amenazó a mi hija diciendo que nos iba a hacer la vida negra para que nos fuéramos. Según él, en ese lugar no querían a los negros. Dos meses después tuvimos que buscar otro lugar para vivir”, relató Ángela.

La valiente madre denunció ante la policía al agresor, alegando además racismo y xenofobia por los insultos que recibió su hija. Exige a las autoridades tomar medidas y castigo para el sujeto que sometió a su hija a tal vejamen.

