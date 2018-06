"Lo más estúpido que he escuchado": La molestia y la tensa discusión entre Cathy Barriga y Raquel Argandoña en "Bienvenidos"

La alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, enfrenta una polémica luego de que la Contraloría de la República, emitiera un dictamen pidiéndole frenar el “uso excesivo” de su imagen en las campañas oficiales de la comuna. En el matinal "Bienvenidos" de Canal 13 conversaban respecto al tema con su amplio panel, mostrando el libro con material de apoyo de la cuenta pública del municipio y dando sus comentarios respecto al tema.

Pese a que la alcaldesa no había querido referirse al tema, declaraciones de Raquel Argandoña, al parecer, la hicieron aceptar la comunicación con el epacio conducido por Tonka Tomicic y Martín Cárcamo. Y es que Argandoña mencionó que , según fuentes confiables, la alcaldía no contrataba figuras femeninas que fueran “más guapas” que Barriga.

“Encontré terrible y lo más estúpido que he escuchado en la vida, lo que dijiste sobre que yo no podía contratar personas ni más alta ni más delgadas que yo. La verdad es que yo trabajo con cosas serias, lo encuentro poco serio y quiero aclararlo también, porque para mi rol es un trabajo que hago día a día con respeto”, dijo enfática al teléfono, dando paso a una discusión que no terminaría pronto.

Sobre todo porque la panelista del matinal de Canal 13 le respondió de que era verdad y le reprochó el hecho de que no quisiera hablar de la polémica. “Ayer el programa estuvo comunicándose con usted para que tuviéramos un diálogo, pero no se pudo comunicar. Bastó con que yo dijera algo que le molestó para que llamaran y dijeran que ahora sí quería hablar (…) Pero usted que tengo razón y sabe que es verdad”,dijo.

La mañana se pudo tensa por unos minutos y se notaba la molestia de la alcaldesa de Maipú, quien trataba de defenderse de la interpelación que le realizaban en el programa.

Acá te dejamos el video: