¡Última hora! Muere a los 89 años Joe Jackson, padre de Michael Jackson

Joe Jackson, el padre de Michael y Janet Jackson, ha fallecido a la edad de 89 años, según los primeros reportes obtenidos por el portal de entretenimiento TMZ.

Fuentes cercanas a la familia revelaron que el patriarca de la familia Jackson y el fundador de los 'Jackson 5', falleció a las 3:30 de la madrugada del miércoles 27 de junio en Los Ángeles. Según los primeros informes médicos que fueron filtrados a la prensa, Joe había sido hospitalizado con cáncer terminal.

Joe Jackson, patriarch of the Jackson 5, has died at 89 https://t.co/xRNYmsKWuX

— VANITY FAIR (@VanityFair) June 27, 2018