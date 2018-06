Grammys incrementan sus nominados de 5 a 8 por categoría ¡Hay una poderosa razón feminista!

Éste año, hubo toda una controversia por la falta de presencia femenina en las diferentes categorías de los Grammys, el galardón que entrega la Academia de las Ciencias de la Grabación y que en 2018 presenció una drástica falta de talento femenino. En medio de tantas críticas que surgieron, los organizadores han decidido cambiar las reglas para que en 2019 haya mucha más diversidad.

The Grammys have expanded Best New Artist + Song, Record, and Album of the Year categories from 5 nominees to 8. 👀 pic.twitter.com/kaAj0rKkGm

— Cycle (@bycycle) June 26, 2018