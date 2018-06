Suspenden a ginecólogo por acosar a pacientes por WhatsApp

Cuando tu ginecólogo te escribe lo primero que piensas es que encontró algo malo en tus exámenes o algo malo pasó, y eso fue lo que pensó Anna, una joven argentina, que había estado en consulta horas antes.

Pero, resulta que el ginecólogo Félix de Swiss no le había escrito para nada profesional, sino con intenciones muy personales.

"¿Hola, cómo estás? Soy Félix, el ginecólogo de Swiss", le escribió por WhatsApp a la joven que respondió "Hola. Sí dime. ¿Pasó algo?", respondió preocupada Anna.

La respuesta de Félix no fue lo que ella esperaba. "No. Me agendé tu teléfono, pero porque me caíste muy bien. No por otra cosa. Perdón por el atrevimiento de escribirte y agendar tu celular", le dijo el ginecólogo, quien fue separado preventivamente de su cargo mientras es investigado por este hecho, según publicó el diario La Nación.

La joven no le volvió a contestar, y decidió tomar capturas de pantalla de la insólita conversación y compartirla en redes sociales. Pero, resulta que Anna no fue la única paciente a la que Félix le había escrito.

"¡Me pasó lo mismo el año pasado, mismo ginecólogo! Siempre me arrepentí de no denunciarlo", escribió la mujer, quien también compartió capturas de pantalla de la conversación con Félix.

"Hola Jacqueline. Cómo estás? Soy Félix. Nos conocimos en Swiss la semana pasada. Soy el ginecólogo. Me quedé con tu número porque me caíste muy bien. Y dije: vale la pena seguir en contacto", se lee en el WhatsApp enviado por el médico el 7 de marzo de 2017.

La respuesta de Jacqueline fue tajante "Jamás te di mi número. Me parece un poco invasivo esto. Por favor no me escribas más y borra mi teléfono", le dijo.

Voceros de Swiss Medical, un grupo empresarial del rubro de la salud, dijeron al diario La Nación que "se habló de manera inmediata con la socia y se inicio un sumario interno hacia el profesional. Los resultados del mismo determinaran pasos a seguir".

Te recomendamos en video