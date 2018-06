Reina Letizia se habría molestado por gesto machista de Donald Trump

La reina Letizia de España es una mujer de carácter y eso no lo puede dudar nadie. Desde que asumió su rol como reina consorte del rey Felipe VI ha protagonizado varias polémicas por sus impulsos. Y el más reciente, aunque más recatado, lo habría vivido contra Donald Trump

La prensa especializada en la realeza ha comentado que a la reina Letizia le hizo poca gracias un gesto protocolar indigno de las luchas feministas y de estos tiempos de equidad de género.

La planificación de los Reyes España con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y la primera dama Melania Trump establecía el posado tradicional a las afueras de la Casa Blanca, la firma del libro de invitados, un posado más en el Despacho Oval y dos reuniones por separado: una de los hombres para tratar asuntos de Estado, mientras que las mujeres solo irían a tomar el té en otro salón.

Ahí radica el desagrado de Letizia con Donald Trump. Ella desde su etapa como periodista, siempre ha sido mujer interesada en los asuntos propios de la política y la sociedad.

Melania Trump confirmó en su cuenta en la red social Twitter la singular velada del te: "La reina Letizia y yo disfrutamos de un té y tiempo juntas, centrándonos en las formas en las que podemos influir positivamente en los niños", publicó.

A great visit with the King & Queen of Spain at the @WhiteHouse today. Queen Letizia & I enjoyed tea & time together focusing on the ways we can positively impact children. pic.twitter.com/IiaMQOil3K

— Melania Trump (@FLOTUS) June 19, 2018