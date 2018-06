Funa en Twitter termina con Karol Lucero fuera de la marcha LGBTI+

Polémica ha generado la presencia del animador Karol Lucero en el camión de la empresa Larga Vista, que desfilará durante la marcha del Orgullo Gay que se realizará mañana a las 14:00 en Plaza Italia. O así sería hasta hace poco más de una hora, ya que los planes no saldrán como Karol esperaba.

Desde la Fundación Iguales dijeron a Publimetro que la decisión de que el animador permaneciera en el elenco dependía únicamente de la Agencia Largavista ya que "ellos invitaron a Karol y no nosotros".

Sin embargo la incertidumbre llegó a su fin y el célebre animador parte del panel del matinal Mucho Gusto de las pantallas de Mega, aclaró la situación. "Lamento lo que mi participación ha generado. Aclaro que no voy como animador; voy, como en otros años, para ser parte de esta instancia", posteó en Twitter el conductor.

El ex rostro de "Yingo", además de lamentarse por la molestia que se creó por su participación, buscó apelar a quienes crearon el hashtag "#YoNoMarchoConKarolDance" poniendo énfasis en que la Marcha del Orgullo Gay "promueve igualdad, tolerancia y la no discriminación".

"Siempre he apoyado causas que son relevantes y lo seguiré haciendo", finalizó.

