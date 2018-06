Argentino que acosó a rusa en video se justifica: “Todo el mundo hace esto”

Las redes sociales han servido para mostrar las maravillas de Rusia en medio del mundial de fútbol, pero también para demostrar la miseria humana y el carácter escabroso de muchos. Tal es el caso de un hombre argentino, que tomó su teléfono celular y grabó cómo enseñaba a decir obscenidades a una rusa.

El video se ha convertido en fenómeno viral que ha traído importante consecuencias, entre ellas el pronunciamiento de la Embajada de Rusia en Argentina y la prohibición al argentino de que pueda entrar a los juegos de fútbol.

El argentino Néstor Fernando Penovi, de 47 años, ha sido el responsable de este desdichado video en el que pone palabras grotescas en español en voz de una mujer de Rusia inocente de lo que dice. El hombre hoy ha intentado disculparse.

"Todos mis amigos lo hicieron pero el mío se viralizó", justificó ante un programa de la televisión de Argentina.

"Es un video que subí en un segundo, hicimos un montón de estos con otros hinchas, brasileños, uruguayos, de todo y bueno, explotó por otro lado pero no por nosotros, no por mí. No tengo idea de cómo ni por qué se viralizó. Yo lo compartí con un grupo de amigos y no sé qué pasó", dice el hombre.

Además explica que "La chica no era menor, atiende en un negocio, estaba trabajando, de hecho los menores no trabajan acá pero tampoco es que sé el documento, atendía sola, nadie le vio el documento pero bueno, al margen de la edad pido disculpas, estuve mal".

La embajada de Rusia en Argentina manifestó que "se encuentra profundamente indignada por el disparate obsceno y ofensivo" de este argentino que es empresario y dueño de un concesionario de autos.

La justificación del argentino continúa: "No tengo nada en contra de las mujeres, esto fue un chiste, una pavada de mal gusto. No sé que decir, no tengo explicaciones", agregó.

"Todo el mundo hace esto, todo el mundo filma. Se me escapó, cometí ese error y fue un segundo, ni lo vi, lo mandé en un segundo. Si lo hubiese visto lo borro. Me hace mal verlo, me avergüenza, prefiero no verlo", dice el hombre que intenta mostrarse avergonzado y arrepentido de lo que hizo.

Te recomendamos en video