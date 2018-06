La esposa de Héctor Herrera rompe el silencio y habla sobre lo mucho que sufrió

Héctor Herrera fue captado en plena fiesta junto a sus compañeros de la selección mexicana y unas cuantas mujeres. La noticia se hizo viral, y fue él quien se llevó las consecuencias puesto que salió en vivo y directo en todas las fotografías.

Todo empeoró porque él tiene una familia y su papel en los titulares no era muy favorecedor. Al parecer el futbolista dejó la concentración en Dinamarca con la Selección Mexicana para hablar con su esposa de lo acontecido.

Los jugadores asistieron a festejar el cumpleaños de Chicharito pero se salió de control. Éste aclaró que no hubo ninguna escort como se manejó en los medios de comunicación.

TvyNovelas realizó una entrevista a Chantal Mato, su esposa.

Ella cuenta que estaba enterada de la fiesta, pero no sabía que las esposas de los jugadores no iban a acudir. Asimismo, aclaró que fue él quien le informó de lo sucedido antes de que las fotografías salieran a la luz.

Antes de que saliera la publicación me mandó un mensaje que decía: “Mi amor, buenos días, tengo que decirte algo; quiero que estés tranquila y que te tomes tu tiempo para pensarlo”.

La historia de Héctor Herrera

“Hay unas fotos de la fiesta de un día atrás y las van a publicar en una revista. No hay nada en especial. Estaba afuera esperando un taxi y una de las invitadas de la fiesta estaba ahí y me pidió que me tomara una foto con su chofer; él se bajó y nos la tomamos, después me agradecieron y salgo abrazándola. Van a sacarlas de contexto y seguramente la nota no dirá nada bueno, pero quiero que lo sepas por mí antes de que te lo diga alguien más”.

Lo mucho que sufrió por las publicaciones de los medios

“Lloré ese día. Soy un ser humano y me dolía verlo exhibido como si fuera el más borracho o el peor enfermo sexual como lo describían”.

