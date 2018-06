¡Selfie mortal! Pareja muere al caer de acantilado de 30 metros por tomarse una selfie

Si hay algo muy común entre las parejas es que se tomen selfies, muchas para redes sociales donde se anuncia el inicio de la relación así como el final cuando son borradas por completo, lo cierto es que tener fotos con tu media naranja es algo común. Muchas de esas fotos podrían ser de consumo privado, pero las que son de consumo público, tienden a tener una tendencia, deben ser originales, romanticas y llamativas. Una pareja en Portugal parece que llevó al extremo esta práctica.

Se trata de un hombre de nacionalidad ingresa y su pareja, una mujer, que decidieron subir al cerro más alto de Playa de Pescadores en una localidad a solo 25 millas de la capital, Lisboa. Fue el diario local Correio da Manhã el primero en reseñar el terrible hecho, la pareja habría caído unos cien metros al vacío, cuando por tomar la selfie, resbalaron y murieron ambos en el acto.

Las identidades aún no han sido reveladas, pero ya se supo por la evidencia del teléfono encontrado, que el último registro almacenado muestra los últimos segundos de una anhelada toma que les habría costado la vida a la pareja. Reportes indican que no es la primera vez que alguien muere por querer hacerse una fotografía en esa zona.

