Recomiendan a los aficionados gays ser discretos en su visita a Rusia para el mundial de fútbol

No es un secreto que Rusia es un país nada permisivo con las personas gays y bisexuales, por lo que se han disparado las alarmas en torno a los visitantes para el mundial de fútbol que comienza en pocos días.

En México, la secretaria de Relaciones exteriores emitió un comunicado de recomendaciones para la comunidad LGBT del país que decida viajar apoyando a su selección.

“Respeta las costumbres y leyes locales, evita contratiempos y sanciones. Las manifestaciones públicas de afecto entre personas de mismo sexo no son aceptadas y pueden da lugar a agresiones físicas o verbales”.

Este comunicado ha levantado varias reacciones entre la comunidad, incluyendo a la comediante transgénero Ophelia Pastrana, quien opinó “Por un lado me encantaría pedirle a mi Gobierno que me protegiera del Gobierno ruso. Con estas recomendaciones creo que se está lavando las manos y está diciendo que no tienen los recursos para defenderlos si llegara a pasar algo”, dichas declaraciones las ofreció a la revista Verneen.

La comediante siguió diciendo “Ir al Mundial es exponerse y es colaborar con un Gobierno que no nos quiere, pero si vas, vas con todo y muestras el arcoíris. Nada de estar escondido”.

La FIFA ha sido clara y dijo que permitirá la bandera del arcoíris dentro de los estadios, siempre y cuando cuente con el tamaño permitido. En Ruia está permitido el uso de la bandera arcoíris en ropa y otros objetos pero recomiendan tener cuidado de donde se utilice.

Fare, grupo contra la discriminación de los gays, dice que en el país dos hombres o dos mujeres pueden alquilar una habitación matrimonial de hotel pero recomiendan no hacerlo y pedir dos habitaciones diferentes.

Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA, aseguraba en una entrevista con The New York Times, que la Federación Internacional intervendría ante cualquier caso de abuso o violación durante el Mundial.

Te recomendamos en video