Momento en que mujer abandona a bebé queda grabado por cámaras de seguridad

La localidad de Muzaffarnagar, ubicada en la región norte de Uttar Pradesh, en la India, fue el escenario de uno de los momentos más desgarradores jamás registrados en video, pues una cámara de seguridad ubicada en un callejón, logro captar el momento precisa en el que la que se presume era la madre de un bebé, lo abandonó en los escalones de una vivienda, casi tambaleando, y donde era evidente que el peso del bebé podía causar que cayera a la calle por donde pasaban los vehículos.

#WATCH An unidentified woman drops a new-born baby on a street from a car in Muzaffarnagar. CMO Muzaffarnagar says, "the new-born is under treatment but her condition remains critical. We are hopeful of her recovery." (Source:CCTV footage) pic.twitter.com/Q6gyEAo6Q6

Sin embargo, no pasó a mayores y el bebé fue rescatado gracias a denuncias de los vecinos. De inmediato las autoridades rescataron al bebé que estaba envuelto en una manta. El mayor riesgo es que el menor fue dejado muy cerca del paso de los vehículos, es por eso que de manera inmediata al rescate, fue llevado al hospital para comprobar su estado de salud, allí fue declarado que se encontraba en un estado óptimo.

Child is out of danger & has been named Sunaina. Car that dropped her has also been traced. So I appeal the parents to come forward & accept her because eventually they will be caught: Rajeev Sharma, DM on abandoned infant found in Muzaffarnagar pic.twitter.com/HyKt4141Lv

