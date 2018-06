Laia: el asesinado de una niña autista a manos de su vecino

Laia Lopez tenía trece años y vivía con condición de autismo con sus abuelos en el mismo edificio que Francisco el autor confeso del crimen, Francisco con sus padres en el piso 2 y Laia con sus abuelos en el piso 1, fue justo allí donde pasaría lo inimaginable.

Después de reportar la desaparición de la joven por parte de su familia, las autoridades empezaron la inspección sin resultados y fue cuando decidieron volver al inmueble, finalmente la verdad saldría a la luz pública, Francisco López, de 42 años, en contra de su voluntad, fue forzado a dar paso a las autoridades, en su vivienda fue encontrado el cuerpo sin vida de la menor, debajo de un colchón en su dormitorio.

Los padres de Francisco no se encontraban en la vivienda al momento de hecho, pues su mamá había sido trasladada a un centro médico por su delicado estado de salud, donde finalmente murió. Se desconoce si la muerte de su madre, fue un detonante para que Francisco matara a su vecina con autismo. Lo cierto es que los primeros exámenes determinaron algo macabro, Francisco habría estrangulado a Laia hasta asfixiarla y también la apuñaló con un cuchillo.

De com JUAN FRANCISCO LÓPEZ ORTIZ, assassí de la nena Laia a Vilanova i la Geltrú, passa per art de màgia a dir-se "Joan" per a la premsa espanyola. https://t.co/IGqYVnVJ35 https://t.co/BVsRvIcgag

— Joan Enrera 🏴🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇵🇸 (@joan_enrera) June 6, 2018