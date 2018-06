Actriz que interpreta a la madre de Hannah Baker: “13 Reasons Why no da una solución al problema, pero sí inicia una conversación”

13 cassettes. 13 razones. 13 culpables. Hannah Baker planeó minuciosamente su suicidio luego de ser violada por uno de sus compañeros de clase, además de haber sido expuesta anteriormente a través de fotos y constante bullying por parte de sus pares.

Este 18 de mayo se estrenó la primera temporada de la polémica serie 13 Reasons Why, que relata la historia tras la muerte de la de Hannah, una muchacha víctima del acoso y abuso.

Todo su testimonio quedó grabado en los cassettes. El llamado “¿Por qué mentiría una chica muerta?” resonaba en quienes veían el show, quienes son testigos de la travesía de Clay hasta la verdad sobre Hannah.

La serie pronto instaló diversas discusiones sobre el bullying, la salud mental, las agresiones sexuales, y por supuesto, el suicidio. Dentro de ese contexto, la serie intenta inmortalizar una historia que puede ser la de cualquiera.

En Estados Unidos, el suicidio es la segunda causa de muerte entre adolescentes de 12 a 18 años, según cifras de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). En Chile, la realidad no es muy distinta: nuestro país ocupa el segundo lugar en tasas de suicidios adolescentes de la OCDE, según se dio a conocer el año 2017 en una sesión especial que se realizó en la Comisión Sename de la Cámara de Diputados.

Es imposible de olvidar la escena de Olivia Baker, madre de Hannah, en el escritorio de la muchacha, pintándose las uñas con el último color de esmalte que la joven utilizó, poco tiempo después de que la encontrara sin vida en la bañera de su casa.

“Fue un rol bastante pesado de hacer. Me lo tomé muy en serio, obvio, e intenté dar mi 100%. Impactó en mi vida de muchas maneras, de formas que es difícil enumerar. Aprendí un montón de lo que está pasando en la cultura de la escuela, en términos de bullying y todo eso. Y el papel para mí fue abrir una parte de mi alma a una persona que pasa por una tragedia inimaginable”, dice Kate Walsh sobre cómo impactó este personaje en su vida.

Con 50 años, la actriz también participó en Grey’s Anatomy y protagonizó el spin-off de la serie Private Practice, además de tener aclamados personajes como Mrs. Kelmeckis en Las Ventajas de ser Invisible. Su rol como Olivia Baker, fue uno de los más elogiados por la crítica.

¿Qué opinas de bullying? ¿Cómo pueden los padres hacer algo al respecto?

Pienso que es un daño. Creo que no son responsables del tema solo los padres y los profesores, sino que toda la comunidad. Eso se explora en la segunda temporada: cómo todos estos problemas no solo afectan a los niños y a sus padres, sino que a la comunidad y al mundo en general.

El colegiado debe unirse y estar conscientes y buscar ese lenguaje alrededor de todos estos problemas para apoyar a estos niños y mantenerlos seguros y eso realmente les enseña cómo comportarse, les enseña cómo amar, a ser buenos humanos. Así es cómo esto empieza y creo que eso es lo que, de nuevo, la temporada dos y la primera temporada de 13 Reasons Why hace alusiones a que la cultura de la violación comienza en el colegio, el bullying, la discriminación y problemas de género de todos los tipos, desde ahí deberíamos empezar. Así que es una buena oportunidad para mirarlo de esa forma, para realmente cuestionarlo y desarrollar un diálogo distinto y una conversación y después un cambio de comportamiento.

El suicidio es un tema muy complicado en nuestra sociedad ¿Cómo crees que la serie nos enseña sobre esto?

Bueno, creo que cualquier cosa que es dolorosa, oscura, seria y horrible es algo de lo que no queremos hablar. El suicidio, la homofobia, la cultura de la violación y cualquier tipo de odio son muy difíciles de abordar, porque no tenemos la manera pulida de hacerlo. Pero el punto es que tenemos que hablarlo. Y pienso que no hay una manera perfecta de hacerlo, simplemente hay que hacerlo.

Una de las cosas más grandes que tiene la historia de 13 Reasons Why o Girls Trip, etcétera, es que las películas y series de TV nos enseñan y pueden ayudarnos a tener conversaciones sobre temas que tal vez no queremos hablar nunca. Ciertamente, tuve la experiencia de hacer este papel que nunca pensé cómo sería, y es por eso que quise hacerlo, para intentar entender cuando la gente pasa por algo así. Pienso que si bien el show no da una solución al problema, sí inicia una conversación y nos muestra lo importante que es lidiar con ello si no queremos perder a nuestros hijos y a nuestra gente, y para eso tenemos que abordar la salud mental y sexual. Comenzar una conversación al respecto no necesariamente nos llevará a una respuesta, pero abre el diálogo y la posibilidad de ver cómo ayudarnos mutuamente.

¿Cómo crees que el internet impacta en la vida de un adolescente?

Antes la escuela se acababa a las dos o tres de la tarde y si alguien te daba un problema o te hacía bullying te podías quejar o decirle a tus padres, y terminaba o se resolvía de alguna forma. Pero ahora, con el internet todo es 24/7, entonces, la vida de un niño puede destruirse en una noche. Si hacen circular una foto tuya, publican tus mensajes o comienzan a hablar sobre alguien, esto se vuelve algo sin fin. Y pienso de todas formas que la escuela es un mundo tan pequeño, pero que para alguien joven es todo su mundo, donde pasan la mayoría de su tiempo, antes de que tengan una vida social, logren convertirse en adultos y entiendan lo que es vivir en el mundo.

Es algo con lo que yo nunca tuve que lidiar, y puede traer una real sensación de desesperanza, aislamiento y dolor. Estoy feliz de que no me haya pasado, pero es algo que está pensando y tenemos que ver cómo poner límites. Depende de toda la comunidad el ayudarnos.

Suicidio adolescente

Según la psicóloga Isabel Puga Young, Directora Nacional del Colegio de Psicólogos de Chile, el paso de la niñez a la adolescencia implica un cambio en cómo vemos la realidad, lo cual implica una decepción con respecto a la realidad. Según la especialista, el cómo lidiar con este sentimiento depende de los recursos emocionales que el joven tenga, por ende, si no los posee, puede todo desencadenar una depresión.

Dentro de las señales que podemos ver como riesgo suicida, podemos ver:

Alteración del sueño y apetito

No disfrutar con las cosas que están haciendo

Aparecen ciertos pensamientos sobre muerte, no hay tampoco proyectos a largo plazo

Conectarse con cierto tipo de música más emotiva que exacerba el estado en el que están

Baja o subida de peso

Desmotivación

Aislamiento del grupo social

Ensimismamiento

Young recomienda que una vez viendo esos síntomas, se debe ir a un especialista inmediatamente y no dejarlo pasar. “No se debe trabajar solo con el adolescente, sino que con todo el sistema familiar”, dice.