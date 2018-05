'Mucho gusto' pierde a popular panelista: no llegó a acuerdo con el canal

Durante esta tarde se confirmó la salida de Daniela Castro del matinal 'Mucho Gusto', esto luego de que la ganadora de 'Master Chef' no lograra llegar a un acuerdo con el canal.

La chef se encontraba de vacaciones desde hace dos semanas, y hoy jueves era el día estimado para su retorno a la pantalla. Pese a ello hoy se confirmó lo que todos temían, la integrante de 'la patrulla juvenil' del matinal de Mega no seguirá siendo parte del panel.

Pero esto no es un adiós definitivo, pues pese a no haber podido negociar con la señal televisiva, desde Mega no descartan que haga apariciones esporádicas en el espacio.

Cabe destacar que hace poco la estación anunció la llegada de Millaray Viera a 'Mucho Gusto', quien se integrará al matinal desde este lunes.

Quién también cumplió su ciclo en el espacio fue la actriz Begoña Basauri, pero en este caso, su salida de debe a que su estadía en el programa estaba pactada solo por un mes.

"Nos entregó durante un mes su talento, su alegría. Es cariñosa, talentosa, buena moza”, dijo Karla Constant durante su despedida al aire, la que también incluyó emotivos videos de familiares y amigos felicitándola por el ciclo que cumplió junto a 'Mucho Gusto'.

Por ahora lo que se sabe es que Alison Mandel tomará su lugar durante el mes de junio.

