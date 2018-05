Padres de Katy Winter: "Ella sufrió comentarios que la iban carcomiendo"

Sin duda una de las tragedias que ha marcado los últimos días: el fallecimiento de la menor Katy Winter, quien se suicidó en un café en Providencia.

"Tomó una decisión por algún motivo que no sabemos, porque la tuvimos linda, feliz y contenta el viernes, sábado y el domingo", declaró Evanyely Zamorano, madre de la menor, a T13.

Ella y el padrastro de Katy fueron entrevistados por el medio y hablaron del bullying que sufrió la joven, siendo uno de los detonantes para tomar la fatal decisión.

"Durante su corta vida, en distintos lugares y distintos ambientes, ella sufrió de esos comentarios que la iban carcomiendo y eso es vía directa, vía internet, vía redes sociales, vía grupos de Facebook, de distintas formas que, de alguna forma, la fueron comiendo y no lo soportó", dijo su padrastro, Emmanuel Pacheco.

Sus padres, no obstante, no realizaron ninguna denuncia formal por bullying, agregando que al comentar el hecho con funcionarios del colegio Nido de Águilas, les aconsejaron hicieran caso omiso a lo que le decían a Katy: "Hablamos con el consejero, me dijo ‘olvídate de esta persona. Estos llamados que estás recibiendo, estos mensajes, bloquéala’".

"Nos llamó mucho la atención que en la iglesia muchas niñas del Nido (de Águilas), especialmente niñas, se acercaran llorando muy mal a mis papás y les pidieran perdón", dijo la madre.

Nueva Mujer Así era la vida de la adolescente de 16 años que apareció muerta en un Starbucks de Providencia por presunto bullying La joven era activa usuaria de redes sociales como Instagram, Facebook, Vscom y Soundcloud, donde no había señales de depresión. El hecho se produjo tras participar de una fiesta el fin de semana.

Sobre la carta que dejó Katy, Zamorano dice que contiene "agradecimientos. Reconoció absolutamente todas las compañías que hicimos, todo el apoyo que le dimos, el cariño, todo, pero tenía que tomar esa decisión, que por favor la perdonáramos".

"Las niñas que pidieron perdón o aquellos que se sientan culpables, no tomen una decisión apresurada", finalizó su padrastro.

Te recomendamos