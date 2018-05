Niña de 12 años se suicida por el bullying que le hacían por su peso

Aunque supuestamente estamos en una era donde todas las tallas y cuerpos representan belleza y amor propio, esto en algunos lugares es desconocido. Y sigue operando la misma crueldad, desconocimiento y discriminación. Tanto, que los niños que no tienen un soporte para fortalecer su autoestima ante la ignorancia a su alrededor, terminan sucumbiendo al acoso.

Esto paso, tristemente, hoy, en Montería. Cristina Isabel Jiménez Vergara, de solo doce años y estudiante de La Salle, se lanzó al vacío desde un séptimo piso al no soportar el cruel acoso al que era sometida por su sobrepeso.

Segun el portal Lengua Caribe, la niña fue descubierta escribiendo una carta y también fue fotografiada. Asimismo, el portal reveló que los padres de la menor ya habían llamado la atención de esta situación con autoridades del colegio e incluso hablaron con una de las agresoras.

Indignación

Por otro lado, en redes sociales cunde el horror y el estupor. La cantante Adriana Lucía lamenta que suceda esto con la infancia colombiana.

Soy Cristina Isabel Jiménez Vergara, tengo 12 años, estudio en el colegio La Salle de Montería. Hoy me quité la vida, lanzándome del séptimo piso de mi casa porque no aguanté más con el matoneo que me hacían por tener sobrepeso.

Lo cuento yo, porque Cristina no puede hacerlo.

