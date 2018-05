Linchan en redes a exreina que denunció a Defensor del Pueblo por acoso sexual

En la era del #MeToo nunca hay que desestimar la denuncia de una mujer, pero en entes legales, las dos partes tienen derecho a mostrar sus pruebas. Con esta premisa, fue que la Corte Suprema de Justicia determinó que el ex Defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora nunca acosó sexualmente a su secretaria, Astrid Helena Cristancho, sino que tuvieron una relación consensuada.

La mujer denunció al funcionario en 2015, cuando este aún ejercía como defensor del Pueblo. Esta denuncia incluyó fotos íntimas que según la denunciante demostraban su postura. Esto produjo la salida del funcionario de la entidad. El proceso, por otro lado, duró dos años y se reunieron varias pruebas para determinar que la denuncia era falsa y que sí hubo relación consentida.

El ente tuvo en cuenta cartas de la mujer al funcionario y el registro de salidas y entradas del edificio donde residía el mismo.

"Salió a la luz su más cuidada intimidad y los más recónditos detalles de su afecto y sus querencias, todo para descubrir que entre ellos existió una relación consentida y voluntaria. La condición humana, tan difícil de entender, permitió también descubrir el interés de la doctora Astrid Helena por escribir una historia diferente en la que su pareja sería el agresor", señaló la Corte, que tampoco halló lógico que una mujer consintiera por año y medio una relación.

El ente también se basó en declaraciones de amigos, gente conocida por los dos y empleados.

Reacciones

Ante el hecho, las reaccione en redes como Twitter han sido "linchar" virtualmente a la denunciante. Periodistas como Claudia Gurisatti afirman que por eso es que las mujeres no son escuchadas ni tomadas en serio a la hora de denunciar de verdad.

El ex Defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora NO es responsable de acoso sexual y laboral. Las mujeres NO tenemos derecho a acabar con la honra y trabajo de hombres abusando de la credibilidad que nos da el género. Así desvirtuamos las denuncias de mujeres realmente agredidas. pic.twitter.com/IIsBElLaGV — Claudia Gurisatti (@CGurisattiNTN24) May 29, 2018

Do está la ética del Defensor del Pueblo ? La nombra como su Secretaria Privada( Joven abogada, bonita e inexperta) con alto salario a cargo de todos los colombianos . Dudo que conociera los elementos estructurales del tipo penal: Acoso sexual. — Alberto Martin/Abogado/TOV (@Amartinpil) May 29, 2018

Me alegra la absolución del Defensor Jorge Armando Otálora. Y ojalá denuncie por Falsa Denuncia a esa sinvergüenza que teniendo una relación consentida se inventó un acoso sexual. — Diana Muñoz C (@DianaMunozC) May 28, 2018

Otros condenan a la mujer por acabar con la carrera de Otálora y también dicen que debería sancionársele por falsa denuncia.

Era un noviazgo de un año. ¿Qué pretendía Astrid Cristancho mintiendo y exponiendo de esa forma a su exnovio? Si era acabarlo, lo logró. https://t.co/krKKuBxMY1 — Doña Pily🍊🍊 (@pilar_rod) May 29, 2018

Se necesita ser muy poca cosa en la vida para prestarse a dañarle la vida a alguien, como no lo hizo Astrid Helena Cristancho, con el entonces Defensor del Pueblo.@FiscaliaCol y @PGN_COL actuarán ahora frente a esa falsa denuncia que lo obligó a apartarse del cargo? — Diana Mejía Barón (@mimamadecia) May 29, 2018

Astrid Helena Cristancho mintió, ella siempre consintió su relación con el exdefensor del pueblo. Obviamente por interés económico.

/nacion/archivan-caso-por-acoso-sexual-jorge-otalora-secretaria-astrid-cristancho-PP492649 vía @PulzoCol — Alejandro L. Araneda (@AlejandroLiAr) May 29, 2018

Pero, las agresiones subieron de tono. De hecho, ahora Cristancho está en la picota pública y como siempre, epítetos de todo tipo se cebaron contra ella y de paso, a un colectivo que busca justicia, como el feminista y las mujeres que han sufrido abusos y acosos en espacios laborales.

Ojalá que Otálora no demande la nación, en caso tal que suceda, debería ser la 'dotora' Astrid H. Cristancho quien asuma el pago de la escenita de celos y conflicto de sábanas. — Pajalla (@PajallaF) May 29, 2018

Me enredé con una vividora y como no accedí a sus caprichos, me expuso a nivel nacional como un acosador sexual. Lo cuento yo porque Jorge Armando Otálora se va a arrepentir toda la vida de haberse cruzado con Astrid Cristancho. *Léase con el tonito lastimero de #Cuentalo* — Desharrapado (@SamuelMarginal) May 28, 2018

Me pregunto si las #FemiNazi que querían que crucificaron a Otalora tendrán la entereza para rectificar. En instancias judiciales quedo probado que jamás hubo acoso sexual, Astrid Cristancho debería responder ante las autoridades por infamar e injuriar a Otalora — Luis Armando Herrera (@l_hero) May 29, 2018

@BluRadioCo @NestorMoralesC El caso Otalora demuestra dos cosas. Lo ridiculos que se escuchan con ese Puritanismo Victoriano y que Astrid Cristancho es una mujer vengativa y amargada como Paola 😂😂😂😂😂 — Juan Carlos Nader (@drnadermora) May 29, 2018

Esto es otro caso de debate en el que las denuncias públicas son cuestionadas por su validez y caen en la revictimización del que denuncia. Y, donde, a su vez, las luchas para que estas prácticas de abuso de poder sean acabadas, se deslegitimen.

