Joven de 15 años intenta suicidarse y su madre asegura que es por influencia de la serie "13 Reasons Why"

Desde que se estrenó "13 Reasons Why" la polémica por su tema central no deja de crecer, pues desde sus inicios fue criticada por exaltar y hasta darle un toque romántico al suicidio entre adolescentes. Este mismo mes, un nuevo episodio se registró en el Estado de La Floria, en Estados Unidos, cuando una joven de apenas 15 años planificó con algunos amigos su suicidió y fue documentandolo vía Snapchat. Afortunadamente, uno de ellos reaccionó a tiempo y llamó a las autoridades.

Florida mom blames ‘13 Reasons Why’ for child’s suicide attempt: A Florida mother whose 15-year-old daughter attempted suicide on Mother’s Day says she mimicked her methods after “13 Reasons Why.” https://t.co/8YToDloKww pic.twitter.com/oTFxWLbo5I

