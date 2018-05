Harvey Weinstein y la millonaria fianza que compra su libertad

El pasado viernes el mundo despertó con la noticia de que el productor de cine Harvey Weinstein se habría entregado a la justicia para responsabilizarse por los delitos de acoso sexual que le han endilgado decenas de mujeres del mundo del Show Business en los últimos meses. Muchas de ellas comenzaban a soñar con la idea de justicia consolidada al tenerlo, de una vez por todas, tras las rejas, pero nada más lejos de la realidad, pues el presunto acosador ha quedado en libertad vigilada tras el pago de una millonaria fianza.

Varias hipótesis habrían circulado desde el pasado viernes sobre el nuevo destino de Harvey Weinstein tras la comparecencia ante las autoridades judiciales, pero este pudo ir a casa sin mayores preocupaciones.

Su nuevo régimen de libertad, aunque vigilado, se debe a una millonaria fianza de diez millones de dólares, que ha debido pagar el productor. En principio se especuló que la fianza impuesta oscilaba entre un millón y dos millones de dólares, pero al final del día la verdadera cifra salió a la luz.

¿El precio de la libertad de Harvey Weinstein?

Diez millones de dólares es la fianza impuesta por el juez Kevin McGrath de la Corte Penal en Manhattan, donde Weinstein ha comparecido durante la mañana del pasado viernes, según ha revelado El País.

Los diez millones distan mucho de los primeros datos que supuestamente habría pactado el fiscal Cyrus Vance. Weinstein ha tenido que desembolsar el total de un millón de dólares en efectivo para poder salir de las oficinas judiciales el mismo jueves.

Pero la libertad no es plena, pues en la corte ha quedado consignado el pasaporte de Weinstein impidiendo su salida de territorio de los Estados Unidos, pero no es todo, pues el magistrado ha aclarado que no puede salir de Nueva York y Connecticut sin su permiso. Además le han asignado un brazalete o grillete electrónico que vigila y restringe sus movimientos.

