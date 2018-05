Ex pareja de Lucas Bolvarán lo acusa de agresión física y sexual mientras estaba embarazada

Lucas Bolvarán, más conocido como “Félix Herrera” de “Los 80”, fue acusado durante la tarde de este domingo por agredir física y sexualmente a su ex pareja, quien en ese momento estaba recién embarazada.

Camila, de 18 años, contó en su Instagram cómo fue el término de su relación con Lucas, pues cuando ella quedó embarazada, él habría renegado de la situación proponiendo un aborto al asegurar que no podría hacerse cargo ya que "iba a entrar a la universidad".

Además, la joven narró cómo vivieron los meses siguientes y los malos ratos que le tocó vivir, dando el ejemplo de una discusión que llegó a las cachetadas y golpes en su abdomen.

“Hueón de mierda no tengo palabras para expresar lo lacra que fuiste con cada una de las que estuvimos contigo.Violento y más encima obligandonos a tener sexo contigo, no le den más pantalla a este degenerado, nisiquiera tiene las pelotas como para hacerse responsable de sus Hijas. Asqueroso de mierda, me importa una raja tu pega y lo que te da de comer un asco”, decía la publicación que luego fue borrada.

Luego de recibir ciertos comentarios incrédulos, la joven decidió contar su versión de los hechos por medio de historias en la misma red social y a su vez, compartió imágenes de ella con el actor para comprobar la veracidad de su relación.

Hasta el momento Bolvarán no ha dado su versión de los hechos.

Para ver el hilo de Instagram puede hacer click aquí

