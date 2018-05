Estrella porno se declara feminista y asegura que su carrera es empoderante

La estrella de películas para adultos Paulita Pappel, fue criada en una casa feminista, sin embargo asegura que el porno es su vocación y su carrera soñada.

La actriz comenta que siempre quiso trabajar en la industria pornográfica y le encanta que se le pague por disfrutar el sexo y los viajes para filmar por todo el mundo.

Pappel, contó en el programa de la BBC What i wish i knew about porn, que lo mejor de su trabajo es recorrer el mundo con un gran grupo de personas, tener sexo increíble, buena comida y ser bien pagada por eso.

La actriz y directora nacida en España pero radicada en Berlín, asegura que ha dedicado su vida a convertir la industria del porno en un lugar mejor para las mujeres.

La mujer ha dedicado parte de su trabajo a dar oportunidad a otras mujeres de participar como realizadoras de películas a las que llama porno positivo, libre del machismo tradicional de la industria.

“Voy a hacer porno y voy a tratar de cambiar el mundo… lo que hubiese querido saber del porno desde el principio es lo empoderante y maravilloso que puede sentirse” fueron sus palabras en el programa.

Paulita quiere contribuir a cambiar el estigma que rodea a la industria de películas para adultos e insiste en que no es una contradicción en ser feminista y una directora de cine porno.

“Creo que es muy problemático diferenciar siempre entre el porno feminista y la pornografía convencional, porque de alguna manera refuerza la idea de que la pornografía convencional es mala” dijo en el show.