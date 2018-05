Mujer despierta de un coma tras ser desconectada y las palabras que dijo son sorprendentes.

La mujer identificada como Lyndee Pellettiere-Swapp ha sido llamada un milagro tras salir de su estado de coma.

Lyndee fue encontrada por su hijo Steven inconsciente en su casa, de inmediato fue llevada al hospital y allí entró en estado de coma.

Durante los doce días siguientes no hubo ningún cambio en su condición de salir, así que la familia decidió desconectar el soporte vital.

El esposo de Lyndee, quien siempre se mantuvo a su lado y constantemente le susurraba al oído: “necesito que pelees” pero ella no mostraba ninguna reacción.

Tras el diagnostico médico, el marido e hijos de la mujer tomaron la difícil decisión y prometieron cumplir el deseo de Lyndee y donar sus órganos.

La familia se preparó para la despedida. Cada uno tomó un momento para el ultimo adiós. Entonces algo sorprendente sucedió.

Antes de apagar los aparatos que la mantenían con vida, Lyndee susurró tres palabras que dejaron mudos a todos: “Soy una luchadora”.

Ni existe duda de que esta madre no estaba lista para dejar este mundo y dejar a su esposo e hijos.

Lyndee ha contado que recuerda todo lo que ocurrió mientras estuvo en coma, dice que podía escuchar a su esposo y hasta las conversaciones sobre si quitarle o no el apoyo vital.

La familia oriunda de Arizona, no puede ocultar su alegría por tener a Lyndee de vuelta y han compartido su historia con los medios.

“Solo porque no estés consciente no significa que no puedes oír…así que debes hablar con tus seres queridos su estás es esa situación. Ellos te escuchan” ha explicado en las entrevistas la mujer que ahora es considerada un milagro.