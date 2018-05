Morgan Freeman pide disculpas tras ser acusado de conducta sexual inapropiada

Una nueva acusación de acoso golpea la industria cinematográfica estadounidense, luego de que ocho mujeres acusaran a Morgan Freeman de conducta sexual inapropiada en una investigación de CNN sobre el supuesto comportamiento inapropiado del actor. En este artículo se describen múltiples incidentes ocurridos a lo largo de su carrera.

En total, son 16 las personas hablaron con el medio sobre Freeman que se dividen entre las víctimas antes mencionadas y ocho testigos. Entre los testimonios está el de la reportera de CNN, Chloe Melas, quien es coautora del artículo, y única mujer que habló sin resguardar su identidad.

Tras darse a conocer esta investigación, el medio The Hollywood conseguido una declaración de Freeman sobre estas acusaciones. "Cualquiera que me conoce o haya trabajado conmigo sabe que no soy alguien que ofendería intencionalmente o hiciera sentir incómodo a alguien", dice el comunicado y agrega: "Me disculpo con cualquiera que se sienta incómodo o irrespetado, esa nunca fue mi intención ".

Todo la investigación nació cuando la periodista de espectáculos de CNN, Chloe Melas, afirmara haber sufrido acoso por parte del ganador del Oscar durante la promoción de la cinta "Going in Style". Según destaca The Hollywood reporter, la profesional se quejó de que n una sala llena de gente, que incluía a sus co protagonistas de la cinta, Alan Arkin y Michael Caine, Freeman realizó comentarios inapropiados. Uno de ellos habría sido grabado por una cámara.

Malas informó sobre el incidente a recursos humanos de CNN, departamento que se comunicó con su par de Warner Bros., distribuidor de la película. Pese a ello, no se pudo corroborar la denuncia ya que "solo uno de los comentarios de Freeman fue grabado en video y los empleados presentes no notaron nada". Pese a ello, Warner Bros. confirmó a CNN que lo que dijo Melas dijo era exacto, pero declinó hacer más comentarios.