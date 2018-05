Ex modelo muere junto a su hijo de siete años luego de lanzarse de un piso 25

La ex modelo de Playboy y autora, Stephanie Adams murió junto a su hijo de siete años luego de lanzarse desde su suite en el piso 25; ambos cayeron 23 pisos ya que aterrizaron en un balcón en el segundo piso alrededor de las 8 a.m., según informes policiales.

Stephanie, de 46 años, y su hijo, Vincent, se habían registrado en el Gotham Hotel la noche anterior. La policía aún tiene que determinar si fue un asesinato, un suicidio o un accidente ya que la modelo se encontraba librando una agria batalla legal con su ex esposo por la custodia del menor y no se sabe por qué llegó a dicho hotel.

La ex conejita Playboy, había sufrido años de pleitos, relaciones fallidas y una desagradable disputa por la custodia con su esposo, el quiropráctico Charles Nicolai, quiropráctico dueño de Wall Street Chiropractic & Wellness.

Adams solicitó el divorcio de Nicolai en 2017 y estaba buscando la manutención de su hijo. Al momento de su muerte, se informó que la modelo debía dinero a los abogados involucrados en el caso.

La relación entre la pareja era supuestamente tan tóxica que se requirió que Adams se reuniera en el Primer Recinto del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) para el traspaso de su hijo, Vincent. Richard Johnson del New York Post, reveló el viernes que Adams estaba angustiada porque no podría llevar a su hijo a de vacaciones a Europa con ella durante el verano.

Adams y Nicolai estaban en la Corte Suprema de Manhattan el miércoles por la mañana cuando la modelo pidió permiso al juez para llevar a Vincent a España. Su novio, que según los informes vive en España, también posee una casa en Londres.

Nicolai luchó por su hijo y el juez se puso de su lado por lo que Adams recibió la orden de entregar el pasaporte de Vincent, según informó The Post. "Todo lo que quiero hacer es llevar a mi hijo y alejarme de esta pesadilla por unos días. Pero no me dejan", le dijo Adams a abogado el jueves.

En 2013, la pareja fue demandada por Dilek Edwards, una ex masajista que trabajaba en el consultorio de Nicolai, quien afirmó que fue despedida después de que su jefe admitiera que Adams se pondría celosa porque Edwards era "demasiado linda".

Edwards afirmó que recibía mensajes de texto "amenazantes" de Adams que decían: "Ya no eres bienvenida en la quiropráctica de Wall Street, NO vuelvas a pisar allí nunca más, y aléjate de mi marido y familia. Te lo advierto".

La mujer de 32 años afirmó que su relación con Nicolai era "puramente profesional" y que no tenía idea de qué desencadenó las "absurdas sospechas" de Adams. Sin embargo, Edwards afirmó que Nicolai dijo que sus sesiones "tenían que ser un secreto" porque "si su esposa se entera, puede crear algunos escenarios". En ese momento, Adams negó las acusaciones.

¿Estaba deprimida? "Ella tenía ciertos problemas, pero la depresión no era uno de ellos", explicó Raoul Felder, el abogado de divorcio que representó a Adams. "Era la persona más educada y dulce que puedas conocer"", agregó.

Stephanie Adams fue el pliegue central de "Miss noviembre" de Playboy en 1992. Volvió a aparecer en la popular revista masculina estadounidense en 2003. Tenía dos títulos comerciales, escribió varios libros de autoayuda, dirigía una compañía de productos de belleza en línea y administraba las finanzas de su marido. oficina.

