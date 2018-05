Dan a conocer detalles del adolescente que mató a 10 personas en Texas

Una nueva tragedia vuelve a sacudir a los Estados Unidos. Un adolescente abrió fuego en su propia escuela secundaria en la localidad de Santa Fe a la afueras de Houston, en el estado de Texas. El reprochable hecho cobró la vida de 10 personas.

El adolescente atacante ha sido identificado como Dimitrios Pagourtzis, de tan solo 17 años. El chico emprendió el ataque armado con un revólver y una escopeta que pertenecían a su padre.

Además de las personas fallecidas se registran 10 más heridos, en su mayoría adolescentes de dicha escuela secundaria en Santa Fe. Según las investigaciones desarrolladas hasta el momento, el adolescente no posee antecedentes penales ni se han encontrad indicios que puedan anunciar la hipótesis de un posible ataque terrorista.

Las autoridades policiales también han encontrado artefactos explosivos en los alrededores de la Escuela de Santa Fe, y en la casa y el vehículo del adolescente victimario. Están trabajando para descifrar cuál era el objetivo principal.

“No toquen nada que parezca sospechoso”, advirtieron las autoridades de la localidad, que permanece bajo extrema custodia policial y preventiva.

Por su parte, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos ha calificado el hecho como un “ataque horrible” y lamentó que este tipo de tiroteo “han estado ocurriendo por demasiado tiempo”. Ante eso ha prometido que tomarán medidas drásticas con la intención de “proteger a nuestros estudiantes y asegurar nuestras escuelas”.

“Lloramos por la terrible pérdida de vidas y enviamos nuestro apoyo y amor a todos los afectados por este horrible ataque en Texas. Para los estudiantes, las familias, los maestros y el personal de Santa Fe High School, estamos con ustedes en esta hora trágica y estaremos con ustedes para siempre”, declaró Trump.

We grieve for the terrible loss of life, and send our support and love to everyone affected by this horrible attack in Texas. To the students, families, teachers and personnel at Santa Fe High School – we are with you in this tragic hour, and we will be with you forever… pic.twitter.com/LtJ0D29Hsv

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 18, 2018