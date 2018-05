60 mil rosas ecuatorianas engalanarán los detalles más finos de la Boda Real

A tan solo dos días de la boda entre el princípe Harry y Meghan Markle los preparativos no paran.

Día y noche miles de personas están trabajando para tener listo hasta el último detalle.

El príncipe Enrique, nieto de la reina Isabel II, y su prometida, Meghan Markle, han elegido rosas blancas, peonías y dedaleras como adornos florales para su boda, que se celebrará el 19 de mayo.

Hasta Londres llegaron varios contenedores cargados de las más finas rosas ecuatorianas que serán exhibidas en hermosos arreglos florales con un toque de estilo británico.

Only Roses, con sede en Londres, compró 60 mil tallos de rosas ecuatorianas a varias fincas de Cayambe y Machachi.

Estas rosas fueron utilizadas para diseñar los arreglos de la colección Royalty.

Se trata una selección de increíbles arreglos de Classic Rose y hermosos arreglos de Infinite Rose para celebrar la Boda Real.

Adornos exlusivos con flores ecuatorianas

Los arreglos presentados en Royalty Collection son The Punch Bowl, The Only Bouquet y dos exclusivos Infinite Roses de edición limitada.

Mira la galería de estos adornos florales.

Estos adornos de rosas son parte de las tradiciones reales consagradas por el tiempo, el romanticismo que los rodea, y la ciudad de Londres que alberga todo esto.

Así Ecuador se une a las festividades de la Boda Real con sus adornos florales al estilo británico.

Después de la boda, la pareja distribuirá las flores a distintas organizaciones benéficas.

