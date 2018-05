"No vuelvan a molestar a mi pareja": Alexis Sánchez dispara en Twitter contra Queraltó y "Guaguito" Roldán

"Porque existe tanta maldad y envidia en estas personas?", se preguntó Alexis Sánchez por Twitter, luego de que el programa "Intrusos" de La Red, asegurara que el jugador del Manchester United habría terminado con su pareja Mayte Rodríguez. Es más, en el capítulo de este martes, Michael Roldan aseguró que el número siete de "La roja" una tendría una nueva pareja.

Ariana, según el panelista, se llamaría la nueva conquista de Sánchez, que, incluso, según información de Roldan, estaría junto al futbolista en Manchester. Un rumor que fue creciendo con el paso de las horas, y que tuvo como primera sospecha el hecho de que el tocopillano no registraba fotos junto a la actriz en su Instagram.

https://twitter.com/Alexis_Sanchez/status/996470606387433473

Por ello, la respuesta de Sánchez no se hizo esperar y a través de su cuenta Twitter, salió desmentir estos rumores. "Es necesario hacer daño a una pareja, familia, amigos etc …. con tantas mentiras ?? Les deseo que sean felices y que no exista tanta maldad en sus corazones. KARMA 🙏🏽", escribió el delantero del United, y agregó: "No vuelvan a molestar a mi pareja RESPETO 😡".

El mensaje fue acompañado por tres pantallazos de conversaciones de de WhatsApp de Juana Pablo Queraltó, Michael Roldán y una tercera persona que no se da a conocer su identidad. Las fotos no muestran los número de los periodistas, ni la fecha en la que se realizaron las consultas sobre la relación de Sánchez y Rodríguez. Es más, en la foto que involucra a Roldán, el panelistas de "Intrusos" le consulta por una fotos con el seleccionado chileno, mientras que los otros dos, sobre los rumores del quiebre.

Además, Sánchez publicó en su Instagram una historia con el siguiente mensaje: "El envidioso inventa el rumor, el chismoso lo difunde y el idiota se lo cree".

