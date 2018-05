Muere a los 69 años Margot Kidder: la eterna Luisa Lane de Superman

Tal vez muchos ubiquen rapidamente a Margot Kidder, fue en 1978 cuando el mundo la conoció con el rol de Luisa Lane, la eterna pareja y amor imposible de Superman en la primera entrega cinematográfica del superhéroe, lanzada en 1978. Allí compartía créditos con Christopher Reeve que encarnaba al legendario Clark Kent, ambos fueron pareja en todas las películas de Superman durante esa época. Fue en la tercera entrega, cuando su participación fue agresivamente reducdia debido a conflictos con los productores.

. @HamillHimself paid tribute to the late Margot Kidder: 'On-screen she was magic. Off-screen she was one of the kindest, sweetest, most caring woman I've ever known' https://t.co/STE2c1OT5P pic.twitter.com/Z8wVT6QJRw

Después del éxito que significaron estas cintas a finales de la década de los 70 y prinicipios de los 80, Kidder volvería a compartir créditos con Christopher Reeve cuando aparecieron en al menos dos episodios de Smallville, serie que narraba los inicios del personaje de Superman. Allí Margot daba vida a la Dr. Bridgette Crosby, una emisaria del Dr. Swann que en la serie era interpretado por Christopher Reeve, así fue en al menos dos capítulos, pero tras la muerte de Reeve, Margot rechazó hacer una tercera aparición.

Aunque nació en Canadá, en la última década vivió con ciudadanía americana. Entre los episodios lamentables de su vida se ubica a mediados de los 90s cuando iba a comenzar su autobiografía, proceso en el que desarrolló un peligroso trastorno bipolar, que la llevó al extremo de incluso pensar que su marido quería matarla, incluso fingió su propia muerte. Más tarde superaría esta fase sin tener recaídas. También llegó a ser arrestada por protestar a las afueras de la Casa Blanca en nombre del Impacto Ambiental.

Most will be sharing pictures of Margot Kidder as Lois Lane. Instead, I thought I'd share this. #MargotKidder, handcuffed and smiling, being arrested at the White House for peacefully sitting against the potential environmental destruction of the Keystone pipeline. pic.twitter.com/CUFdHb9u9O

— Tom Taylor (@TomTaylorMade) May 14, 2018